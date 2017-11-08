البنوك تحدد عمليات استخدام الهاتف بدلا من بطاقة الصراف
أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أن سيتم إتاحة خدمة استخدام الهاتف كبديل لبطاقة الصراف ” مدى ” في عمليات سداد المدفوعات والمشتريات منخفض القيمة عبر نقاط البيع خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح حافظ، أنه خلال النصف الأول من العام 2018، سيتمكن عملاء البنوك من استخدام الجوال كبديل لبطاقة الصراف في إنجاز عمليات السداد والتي تقل قيمتها عن 100 ريال على أن تزيد القيمة مستقبلاً لتصل إلى 20 ألف ريال فما فوق، موضحا أن الهدف من ذلك تقليل التعامل بطرق الدفع التقليدية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه مع مرور الوقت سيتمكن العميل من التعامل مع المتاجر العالمية، لمواكبة دول العالم المتقدمة التي بلغت نسبة تعاملها عبر الطرق الإلكترونية الحديثة 80%.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 2 ساعتين
امم صباح العسل
قبل ايام جات رسالة واتس
مفادها تحذير استخدام بطاقة مدى للسحب
عبر جهاز الشبكة من المحلات التجارية
لما فيه من خطورة تسريب معلومات العميل
وان مؤسسة النقد غير مسؤولة عن هذا التجاوز
قلت انا ابشروا علم
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 1 ساعة
شكر الله سعيكم , حنا محنا خالصين باستخدام البطاقة تبغى تسويها بمكالمة يمكن تزويرها ببساطة خلنا على البطاقة ابرك
القرشي[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 1 ساعة
خطوة خطيرة جدآ خاصة وأن لصوص المال عبر الانترنت كل يوم في تطور اتمنى دراسة هذه الخطوة فإذا كان
نسبة المخاطر من خلال إستخدام الجوال لعمليات السداد وغيرها صفر% تكون خطوة ممتازة اما إذا كانت
نسبة الخطر ولو 1% فمن الأفضل صرف النظر عنها .
خايف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
اهم شي لايكون فيها رسوم على العميل تحتسب عليه مع فاتورة الهاتف عن كل عملية !!!!!!!!!!!!!