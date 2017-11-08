البنوك تحدد عمليات استخدام الهاتف بدلا من بطاقة الصراف

طلال الغامدي(صدى):

أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أن سيتم إتاحة خدمة استخدام الهاتف كبديل لبطاقة الصراف ” مدى ” في عمليات سداد المدفوعات والمشتريات منخفض القيمة عبر نقاط البيع خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح حافظ، أنه خلال النصف الأول من العام 2018، سيتمكن عملاء البنوك من استخدام الجوال كبديل لبطاقة الصراف في إنجاز عمليات السداد والتي تقل قيمتها عن 100 ريال على أن تزيد القيمة مستقبلاً لتصل إلى 20 ألف ريال فما فوق، موضحا أن الهدف من ذلك تقليل التعامل بطرق الدفع التقليدية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت سيتمكن العميل من التعامل مع المتاجر العالمية، لمواكبة دول العالم المتقدمة التي بلغت نسبة تعاملها عبر الطرق الإلكترونية الحديثة 80%.