نيمار قد يعود إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم البرازيي نيمار قد يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد.

وقالت صحيفة ” موندو ديبورتيفو “، أمس الثلاثاء، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز تحدث مع والد نيمار حول إمكانية ضم اللاعب خلال الأعوام المقبلة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ينتهي عقده عام 2021.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة في صفقة جعلته أغلى لاعب في العالم، وسجل منذ رحيله إلى فرنسا أحد عشر هدفا في 12 مباراة.