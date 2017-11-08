ترامب يهدد زعيم كوريا الشمالية من استخدام القوة

واشنطن(صدى):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أن حيازته للأسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا على نظامه، عارضا في الوقت ذاته ما وصفه بطريق أفضل بكثير نحو المستقبل.

وأوضح ترامب، في خطاب أمام البرلمان الكوري الجنوبي في سول أن ” الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تحوزها لا تجعلك أكثر أمانا، بل ستضع نظامك فى خطر كبير “، داعيا بيونج يانج إلى عدم اختبار الولايات المتحدة.

وأكد ترامب: ” لا تقللوا من شأننا، لا تمتحنونا .. سندافع عن أمننا المشترك وازدهارنا وحريتنا المقدسة “.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العالم لا يستطيع أن يتسامح مع ” خطر ” نظام مرير يهدده بالدمار النووي.