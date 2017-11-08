ترامب يهدد زعيم كوريا الشمالية من استخدام القوة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أن حيازته للأسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا على نظامه، عارضا في الوقت ذاته ما وصفه بطريق أفضل بكثير نحو المستقبل.
وأوضح ترامب، في خطاب أمام البرلمان الكوري الجنوبي في سول أن ” الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تحوزها لا تجعلك أكثر أمانا، بل ستضع نظامك فى خطر كبير “، داعيا بيونج يانج إلى عدم اختبار الولايات المتحدة.
وأكد ترامب: ” لا تقللوا من شأننا، لا تمتحنونا .. سندافع عن أمننا المشترك وازدهارنا وحريتنا المقدسة “.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن العالم لا يستطيع أن يتسامح مع ” خطر ” نظام مرير يهدده بالدمار النووي.
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 1 ساعة
على عجرهم وبجرهم وكل مساوئهم الكوريين الشماليين اذا سمعو كلامك يكونون جنو على اعمارهم ,ولولا سلاحهم النووي لكنتم الان في قصر عقلة الاصبع تقولون نفس الكلام
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 56 دقيقة
أتضح فعلا ان حيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية هى الطريقة الوحيدة حتى يأمن شر الامريكان وحلفاء الامريكان والماضى ليس بعيدا عندما غزت امريكا الجزيرة الكورية فى الاعام 1950 حتى 1953 الحرب التي فتكت بـ 5 ملايين انسان ودمرت كوريا ونتج عن الاجتياح العسكرى تقسيم الجزيرة الكورية الى كوريتين الشمالية و الجنوبية ولولا سلاحهم النووي لكان الامريكان أجتاحهم كوريا مرة أخرى. صدق الله تعالى فى كتابة “وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) “والقوة الان المعترف بها كى ترهب العدو الخسيس هى القوة النووية مع الاسف .