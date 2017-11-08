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صورة| العثور على بطاقة محترقة بين حطام طائرة الموت

صورة| العثور على بطاقة محترقة بين حطام طائرة الموت
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة محترقة عثر عليها في موقع حطام الطائرة المروحية المنكوبة، لأمين منطقة عسير الراحل المهندس صالح عبد الله صالح القاضي.
وتحطمت الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بينهم أمين المنطقة المهندس القاضي في محمية ريدة يوم الأحد الماضي، وتوفي جميع مَن كانوا على متن الطائرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1830 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله
يذهب المرء وتبقى الاشياء من بعده ثابته شاهده
منها مايذهب للورثه ومنها مايتبعه وهي ماتصدق به منها -ومنها مايتلف ولا يستفاد منه
الخلاصه لك يابن ادم من كل ذلك:
مالبست فأبليت او اكلت فأفنيت او اعطيت فأبقيت

[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 50 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 37482 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحمهم برحمته الواسعه ,, آمين ,,

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