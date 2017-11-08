صورة| العثور على بطاقة محترقة بين حطام طائرة الموت

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة محترقة عثر عليها في موقع حطام الطائرة المروحية المنكوبة، لأمين منطقة عسير الراحل المهندس صالح عبد الله صالح القاضي.

وتحطمت الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بينهم أمين المنطقة المهندس القاضي في محمية ريدة يوم الأحد الماضي، وتوفي جميع مَن كانوا على متن الطائرة.