تعرف على عقوبة النيابة العامة للشاب الذي هدد بحرق قائدات السيارات
كشفت مصادر، العقوبة التي حددتها النيابة العامة لمعاقبة الشاب الذي هدد عن طريق تطبيق ” سناب شات ” بحرق كل سيدة تقود السيارة.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة الشاب بالحبس 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وذلك بعد إحالته الأسبوع الماضي للمحكمة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأكدت المصادر، أن النيابة طالبت بتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد اتهام الشاب ببث ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” هدد فيه أي امرأة تقود سيارتها بأنه سيحرقها هي وسيارتها، قبل أن تلقي الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض عليه وتحيله للنيابة العامة.
زائر[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديه لو كب المزاح
all[ عدد التعليقات: 3517 ] نشر منذ 2 ساعتين
خل المهيط ينفعك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13992 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم كلمة قالت لصاحبها دعني
عليان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
]دائما نسمع خبر القبض على بعض المجرمين
لكن ياليت لو يكون خبر الحاقي عندما يصدر الحكم
مثل هذا الخبر اثلج صدورنا بهذا الدرباوي وجعله عبره لجميع الدرباويه
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع انه هايط وبلش بعمره والا من شكله تدري انه مايذبح دجاجه
الخزعي //الجوف[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
يحول الله والله الرجال مايستاهل هذا يطقطق بس لونه صادق مثل ماقال كان سواها بدون علم
هلحين يضيع مستقبله بدون سبب
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2126 ] نشر منذ 1 ساعة
يقولون لك نزلاء الاستراحة هلى حياك على الضيق والنكد بين ربعك ومحبيك اظلم علينا السجن بملقاك ,وكما قيل قديما وفي الصمت ستر للغيّ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
إلا قل كم من كلمه كبت صاحبها على وجهه في السجن … الله يعافينا مما ابتلاه ويهديه
ابو سعود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه يستاهل خلو هالمبزرة تركد وتقضب الجادة وش اللي حاده يغلط على البنات وينشر مقطعه هو حرث على نفسه بغباءة وطيشه على كيفه الشغله يحرق سياراتهن يخسى ويعقب والله غل الناس يدعسو عليه دعس لا ويحلف بعد ههههههههههههه خل المهايطة تنفعك اللحين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 58 دقيقة
خليك تعرف الحين
ان الدولة اعزها الله
حبالها طويلة يومها بسنه
لا يغرك انت وامثالك
حلم الدولة وصمتها
لكن والله من طب في ادينهم
من الآن وصاعد يعفن في ابوزعبل
أبو عمر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله المستعان
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 44 دقيقة
يارجال هذا لو تعصره ماطلع منه ريال كيف 3 ملايين راح يخيس بالسجن 5 سنوات ويعيش علي العدس خل الهياط ينفعك دوله قويه حازمه لا تلاعب فيها اللهم ادم الامن والأمان بقياده حكيمه
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 44 دقيقة
يارجال هذا لو تعصره ماطلع منه ريال كيف 3 ملايين راح يخيس بالسجن 5 سنوات ويعيش علي العدس خل الهياط ينفعك دوله قويه حازمه لا تلاعب فيها اللهم ادم الامن والأمان بقياده حكيمه