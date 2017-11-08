تعرف على عقوبة النيابة العامة للشاب الذي هدد بحرق قائدات السيارات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، العقوبة التي حددتها النيابة العامة لمعاقبة الشاب الذي هدد عن طريق تطبيق ” سناب شات ” بحرق كل سيدة تقود السيارة.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة الشاب بالحبس 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وذلك بعد إحالته الأسبوع الماضي للمحكمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت المصادر، أن النيابة طالبت بتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعد اتهام الشاب ببث ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” هدد فيه أي امرأة تقود سيارتها بأنه سيحرقها هي وسيارتها، قبل أن تلقي الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض عليه وتحيله للنيابة العامة.