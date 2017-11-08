تعليق الأمير الراحل منصور بن مقرن على قرار إيقاف أمراء ووزراء في قضايا فساد

نايف السالم(صدى):

علق الأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، على قرارات توقيف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال في قضايا فساد، وذلك قبل ساعات من تحطم الطائرة المنكوبة التي كان يستقلها في جولة تفقدية بالمنطقة.

وقال الأمير منصور بن مقرن: ” تلك القرارات خطوة إصلاحية مهمة، ومنطلقًا لتحوّل تشهده المملكة في مختلف الأصعدة، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية ” .

وأضاف الأمير الراحل: ” الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن ” .

وتابع منصور بن مقرن: ” المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر ” .