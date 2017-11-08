تعليق الأمير الراحل منصور بن مقرن على قرار إيقاف أمراء ووزراء في قضايا فساد
علق الأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، على قرارات توقيف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال في قضايا فساد، وذلك قبل ساعات من تحطم الطائرة المنكوبة التي كان يستقلها في جولة تفقدية بالمنطقة.
وقال الأمير منصور بن مقرن: ” تلك القرارات خطوة إصلاحية مهمة، ومنطلقًا لتحوّل تشهده المملكة في مختلف الأصعدة، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية ” .
وأضاف الأمير الراحل: ” الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن ” .
وتابع منصور بن مقرن: ” المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21425 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13992 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة أنا لله وأنا اليه راجعون أحسن عزاءكم وعظم أجركم اللهم أغفر له وارحمه وعافاه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأرفع درجة في الجنة الحمد لله على قضاءه وقدر
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1326 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل ما جاء ذكر طاريك
اخفيت دمعتي عن عيون
كل البشر يا منصور وبكيت
كلمات عذآب الرحيل
هاوي حياة البر