الإطاحة بعصابة سرقت 37 محولا كهربائيا في مكة

طلال الغامدي(صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن و13 وافداً من جنسيات إفريقية وآسيوية، تورطوا في سرقة محتويات محولات كهربائية بلغت قيمتها مليوني ريال.

وأفاد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بتلقي عدة بلاغات تتضمن تعرض محطات ومحولات الطاقة الكهربائية للسرقة من داخلها، بواقع ٣٧ محطة قدرت قيمتها ٢ مليون ريال.

وأضاف: ” تم استكمال كافة إجراءات الاستدلال الأولية للبحث والتحري عن الجناة، وذلك بتشكيل فريق عمل أمني، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط ١٤ من جنسيات إفريقية وآسيوية، ومواطن، وبسماع أقوالهم أقروا بتلك السرقات وأرشدوا عن مواقع تصريف المسروقات ” .