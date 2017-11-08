زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

واشنطن(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات، أمس الثلاثاء ، بابوا غينيا الجديدة، من دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 0726 صباحًا بالتوقيت المحلي على بعد 83 كيلومترًا جنوب مدينة ويواك الساحلية، وعلى عمق 112 كيلومترا تحت الأرض.

وأوضح مركز التحذير من موجات المد العاتية “تسونامي” في المحيط الهادي أنه لا يوجد خطر من وقوع موجات مد تسونامي.