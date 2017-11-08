العمل: المرأة تستطيع الاستقلال بمعاشها بشروط محددة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، أنه تم إقرار رواتب لعدد من المواطنات من عمر 35 عاما فما فوق، وذلك وفقا لمعطيات محددة.

وأوضحت الوزارة، ردا على مواطنة سألت عن إشكالية في معاش الضمان الشهري الخاص بها، ومشكلة ضمه لوالدتها، ” تستطيع المرأة أن تستقل بمعاشها في حال كان عمر المرأة 35 عاما فما فوق، ومن أسرة ضمانية أو يتيمة ” .

وكانت المواطنة قد قالت في شكواها: ” تم إسقاطي من معاش الضمان الشهري ، والآن أنا مضافة للوالدة علماً إني كنت سابقاً مستقلة في معاش الضمان والتأهيل ” .