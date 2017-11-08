مدير جامعة الإمام يشيد بالأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد

حمود العنزي(صدى):

أشاد مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وقال معاليه إن الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد جاء ليحافظ على المال العام، والحقوق، و مواصلة المسير نحو النماء والتطور، من خلال مراقبة وكشف الفساد.

وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد امتداد لاهتمام ولاة الأمر برعاية مصالح البلاد والعباد، وحفظ الأمانة والمال العام من الهدر أو الاستغلال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبعث في النفوس الطمأنينة لتواصل العمل البنّاء نحو التقدم الاقتصادي والتنموي.