ديوان المراقبة العامة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي السبعين للإنتوساي

علي القحطاني(صدى):

شارك ديوان المراقبة العامة، في اجتماعات المجلس التنفيذي السبعين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي” الذي عقد في مدينة غراز بجمهورية النمسا خلال الفترة من 17-18 صفر 1439ه الموافق 6 -7 نوفمبر 2017م، حيث يشغل رئيس الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع المهمة في مجال الرقابة والمراجعة المالية ومنها تقرير رئيس المجلس، ونائب الرئيس، والأمانة العامة، وتقارير اللجان الفنية التابعة للمنظمة، كم تم استعراض تقارير المجموعات الإقليمية وتقرير مبادرة تنمية الإنتوساي، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وقدم المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة محمد بن مطلق النفيعي تقارير الديوان عن اللجان التي يرأسها معالي رئيس الديوان وهي لجنة السياسات المالية والإدارية، واللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، وتقرير خاص بمتابعة تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية.

يذكر أن المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة تحتل موقع قيادياً بارزا بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي، حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، كما يرأس الديوان لجنة السياسات المالية والإدارية جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.