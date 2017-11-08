الهيئة العالمية للقرآن والسنة تقيم حفلها السنوي الـ16 لتكريم متعاونيها
أقامت الهيئة العالمية للقرآن والسنة إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي حفلها السنوي السادس عشر لتكريم المتعاونين معها وذلك بفندق الدار البيضاء في محافظة جدة .
وألقى أمين عام الهيئة الدكتور عبد الله بن علي بصفر كلمه خلال الحفل شكر فيها الله أن وفق المخلصين لخدمة كتاب الله الكريم وسنة نبيه ، عاداً خدمة الكتاب والسنة أمانة أوصى بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .
كما استعرض الدكتور بصفر مسيرة الهيئة منذ نشاتها وحتى اليوم والتي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله – حيث شملت رعايته القرآن والسنة داخل المملكة وخارجها في شتى مشارق الأرض ومغاربها والتي توجت بإنشاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي مناشدا المحسنين والقادرين على دعم الهيئة ونشاطاتها وبرامجها .
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