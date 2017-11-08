الهيئة العالمية للقرآن والسنة تقيم حفلها السنوي الـ16 لتكريم متعاونيها

عادل الحربي(صدى):

أقامت الهيئة العالمية للقرآن والسنة إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي حفلها السنوي السادس عشر لتكريم المتعاونين معها وذلك بفندق الدار البيضاء في محافظة جدة .

وألقى أمين عام الهيئة الدكتور عبد الله بن علي بصفر كلمه خلال الحفل شكر فيها الله أن وفق المخلصين لخدمة كتاب الله الكريم وسنة نبيه ، عاداً خدمة الكتاب والسنة أمانة أوصى بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .

كما استعرض الدكتور بصفر مسيرة الهيئة منذ نشاتها وحتى اليوم والتي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله – حيث شملت رعايته القرآن والسنة داخل المملكة وخارجها في شتى مشارق الأرض ومغاربها والتي توجت بإنشاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي مناشدا المحسنين والقادرين على دعم الهيئة ونشاطاتها وبرامجها .