النفط يتراجع من أعلى مستوى في عامين ونصف

واشنطن(صدى):

أغلقت أسعار النفط على انخفاض، أمس الثلاثاء، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.69 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت قفزة بلغت 3.5 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو0.3 بالمئة إلى 57.20 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك بقيادة السعودية مع عشر دول أخرى من بينها روسياعلى خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك نهاية الشهر الجاري ويتوقع كثير من المراقبين تمديد الاتفاق.