نزاهة تكشف عن قضية فساد جديدة في المزاحمية

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، عن وجود قضية فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تتمثل في عدد من المخالفات.

وأوضح أنه من ضمن تلك المخالفات إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية؛ إذ قام بضبط 800 صك في يوم واحد، وفقا لصحيفة الجزيرة.

وأكد إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرع وزارة الزراعة والمياه، مشددا على إيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجلة).

وأضاف أنه تقرر إحالة القضية لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع الصنادق، التي وُضعت في الموقع، ومراقبة الموقع، وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية، وإزالة ما كان خارجاً عنها.