ضبط عصابة انتحلت صفة رجال أمن لسرقة المنازل تحت تهديد السلاح

طلال الغامدي(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص ادعوا أنهم رجال أمن وقاموا بدخول منزل مقيم وسلب 30 ألف ريال تحت التهديد السلاح في محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إن مركز الكندرة بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً من مقيم يدّعي قيام 6 أشخاص بالدخول لمنزله بعد ادعائهم أنهم رجال أمن، أحدهم يرتدي بدلة تشبه لباس رجال الأمن وبيده مسدس؛ حيث سلبوا منه مبلغ 30 ألف ريال.

وأوضح القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم تباعاً؛ حيث تبين أنهم أربعة من الجنسية العربية ومواطن وأفريقي قاموا بالاشتراك في عملية السلب بعد تشكيل عصابة لذلك.

وأكد القرشي أنه بتفتيش منزل أحدهم ضُبط السلاح المستخدم و12 طلقة نارية؛ حيث تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال ومعرفة علاقتهم بالقضايا المماثلة لأسلوبهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.