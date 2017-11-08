صور| أبناء محافظ محايل عسير ينعون والدهم بكلمات مؤثرة

محمد بن طحيطح(صدى):

نعى أبناء محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، الذي استشهد في حادثة تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تقل نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله -، بكلمات مؤثرة، كاشفا عن رسالة من أحد ركاب الطائرة المنكوبة يثني فيها على والده.

وقال ابن محافظ محايل عسير سعود بن محمد المتحمي، ” الحمد لله أولاً وأخيراً وإنا لله وإنا إليه راجعون، استشهد والدي رحمه الله مع الأمير منصور بن مقرن ، عاش شامخاً واستشهد في سبيل الله ثم لوطنه “.

وأضاف سعود، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” استودعتك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه ‏موعدنا جنّات عدن، نام قرير العين يابوي كرمك وبيتك مفتوح للقاصي والداني مثل ما كان، ودعناك الله “.

ونشر سعود، صورة لوالده قبيل صعوده الطائرة معلقا عليها: ” انتهت بعد هذه الصورة أجمل أوقاتي في الحياة، فقد الأب كسر الظهر فكيف بأب مثل محمد سعود المتحمي ‏رحمك الله يا حبيبي وقلبي يابوي ” .

وكشف سعود عن رسائل بينه وبين صديقه الملازم أول محمد الشهراني الذي توفي أيضا في الحادث الأليم، ويؤكد له عبر تلك الرسائل أنه قابل والده برفقة نائب أمير منطقة عسير في محافظة البرك، مثنيا عليه.

وأكد الابن الثاني لمحافظ محايل عسير، ويدعى سلمان بن محمد المتحمي، أنه لا يقبل “العزاء” في والده، مشددا على أنه سيقبل “التبريكات” فيه رحمه الله، فهو الشهيد.