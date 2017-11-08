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تقنية الطائف تكرم 21 متفوقا من متدربيها

تقنية الطائف تكرم 21 متفوقا من متدربيها
عبدالعزيز القثامي(صدى):

كرمت الكلية التقنية بالطائف المتدربين المتفوقين للفصل التدريبي الثاني 1437-1438هـ ، بحضور عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية .
وأوضح مشرف وحدة التوجيه والإرشاد نادر حكمي أن عدد المتدربين الحاصلين على تقدير ممتاز 21 متدربا , مبيناً أن وحدة التوجيه والإرشاد نظمت هذا التكريم داخل القاعات التدريبية في الأقسام لرفع روح التنافس بين المتدربين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6316 ] نشر منذ 54 دقيقة

ألــــف مبــــــروك يســـتاهلـــون ألتكــــريم .🌹🌻🌹.

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