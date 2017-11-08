القبض على عصابة سرقت عطور بمليون ومائتي ألف ريال بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقت قوات الشرطة في مكة، القبض على 4 مقيمين من جنسيات آسيوية، لسرقتهم كمية كبيرة من العطور تقدر بحوالي مليون ومائتي ألف، ريال بعد الدخول عنوة لمستودع خاص بمواطن في محافظة جدة.

وأوضح العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، في بيان الثلاثاء، أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرض المستودع الخاص به لسرقة كمية كبيرة من العطور.

وأضاف أنه بالانتقال لمقر سكن المتهم تم العثور على المسروقات، وضبط 3 أشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في عملية السرقة، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.