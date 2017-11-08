بالفيديو والصور.. الحزن يسيطر على الأمير مقرن خلال وداع ابنه

محمد بن طحيطح(صدى):

ودع أمس الثلاثاء، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ابنه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير عسير، إلي مثواه الأخير وظهر في المسجد جالسا على كرسي في انتظار الصلاة على جثمان ابنه، ومرة أخرى أثناء الشروع في دفنه، متأثرا بالحادثة.

التقطت عدسات المصورين، صورتان تجسدان شعور الحزن والفقد الذي اعتراه بعد وفاة ابنه نائب أمير عسير الأمير منصور.

كما أظهر مقطع فيديو مشاركته في عملية الدفن وحرصه على أن ينثل حفنة من التراب على قبر ابنه.