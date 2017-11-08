مدير جامعة الجوف يُرزق بمولودين بعد فقده 5 أبناء

علي العنزي(صدى):

رُزق مدير عام جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري، صباح اليوم الثلاثاء، بمولودين سماهما ” محمد وأحمد ” .

وقال البشري عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏رزقت قبل قليل بمولودين ” محمد وأحمد ” ، فالحمد لله على ما أخذ ، والحمد لله على ما أعطى ، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.

وكان مدير جامعة الجوف البشري قد فُجع بفقد 5 أبناء قبل 3 أعوام مضت في حادث مروري بالمنطقة الشرقية.