مدير جامعة الجوف يُرزق بمولودين بعد فقده 5 أبناء
رُزق مدير عام جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري، صباح اليوم الثلاثاء، بمولودين سماهما ” محمد وأحمد ” .
وقال البشري عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : رزقت قبل قليل بمولودين ” محمد وأحمد ” ، فالحمد لله على ما أخذ ، والحمد لله على ما أعطى ، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وكان مدير جامعة الجوف البشري قد فُجع بفقد 5 أبناء قبل 3 أعوام مضت في حادث مروري بالمنطقة الشرقية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22320 ] نشر منذ 4 دقائق
سبحان الله ربك مايخلي أحد.أكيد أنه
صبر وشكر
وهذي مكافأه له من رب العالمين🤗