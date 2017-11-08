بالفيديو.. اعترافات نادمة لمساجين من داخل إصلاحية الرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلن عدد من السجناء الموقوفين داخل إصلاحية الرياض، الندم الشديد على ما اقترفوه بحق المجتمع.

قال أحد المدانين وهو رجل مسن أقدم على تهريب المخدرات، إنه نادم على فعله المشين بعد 17 عاما وراء القضبان بسبب 200 حبة مخدرة.

وأوضح المسن في تقرير لبرنامج ” معالي المواطن ” على ” MBC ” ، أن جريمته حرمته من كل شيء ومن عائلته وأبنائه الذين كبروا في السن بعيدا عنه، وأنه عازم على البحث عن عمل شريف بعد خروجه.

وأبان مسجون آخر، وهو موظف بوزارة العدل أدين بتزوير صكوك عقارية تابعة للدولة، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات، وقضى منها عامين، أنه لم يستطِع أن يقوى أمام الإغراءات التي كانت سببا أساسيا في القيام بفعلته.

أما السجين الثالث، الذي يُعاقب بالسجن لعامين، بسبب اختراق الحساب الرسمي للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر ” تويتر ” ، فأكد أنه تعلم من الدرس، مطالبا باحتواء من لديه موهبة وتنميتها لئلا تستغل سلبيا.