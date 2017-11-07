قائد عسكري بجنوب السودان ينضم لأكبر جماعة متمردة ضد الرئيس

جوبا(صدى):

انضم قائد عسكري بجنوب السودان مع أكثر من 200 جندي لأكبر جماعة متمردة في البلاد، في ظل مواجهة بين الرئيس سلفا كير وقائد الجيش السابق.

وقال اللفتنانت كولونيل، تشان قرنق، الذي كان حليفا لقائد الجيش السابق بول مالونغ، إنه انضمم لأكبر جماعة متمردة تحارب كير. وينتمي الثلاثة لقبيلة الدنكا، وأي انشقاق داخل القبيلة القوية قد يمثل تهديدا لكير.

ومزقت الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام البلاد، وأوجدت أكبر أزمة لاجئين في عشرين عاما، وأدت إلى تطهير عرقي.

وفي مطلع الأسبوع، حاصرت قوات كير منزل مالونغ في جوبا، وفشلت في تجريد حرسه من السلاح، وما تزال مواجهة عسكرية دائرة خارج منزله..