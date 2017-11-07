بريطانيا: اقتربت نهاية داعش والحرب ما زالت مستمرة

لندن(صدى):

أعلن وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، عن قرب نهاية تنظيم داعش الإرهابي مشيرا إلى خسارة التنظيم أكثر من 90 % من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.

وقدم جونسون خلال كلمته اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الشكر إلى القوات المشاركة في الحرب ضد داعش، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد.

وأوضح أن استئصال شأفة داعش في سوريا يتطلب التوصل إلى حل سياسي يجب أن يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية لا تشمل نظام الأسد الذي هيأت تصرفاته البيئة المناسبة لانتشار التنظيم المتطرف.