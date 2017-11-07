رئيس الغذاء والدواء: مشروع ” التتبع الدوائي ” ينص على وجود ” باركود “

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مشروع ” التتبع الدوائي ” ينص على وجود ” باركود ” خاص بعلبة الدواء، أيًّا كان مصدره، محليًّا أو مستوردًا، وهو من مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني وسيُطلَق كما هو مخطط له في البرنامج.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب تدشينه اليوم الثلاثاء -نيابةً عن وزير الصحة- فعاليات أعمال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان ” نحو صناعة وطنية رائدة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” بقاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتننتال الرياض.

وأكد رئيس الهيئة، أن تسعيرة الدواء في المملكة تخضع لمراجعة مستمرة عبر لجنة متخصصة، كاشفًا عن مشروع ” التتبع الدوائي ” الذي سيسهم في ضبط ومتابعة الأدوية في السوق المحلية.