اكتشاف حفرة ضخمة في الحاجز المرجاني العظيم

نورة الشهري(صدى):

اكتشف علماء حفرة زرقاء ضخمة في الحاجز المرجاني العظيم، بعدما تحدث عنها جيولوجيون في وقت سابق، حيث تقع على بعد 125 ميلا (200 كيلومتر) من جزيرة دايدريم، قبالة ساحل شمال شرق أستراليا.

ونشر جوني جاسكل، عالم الأحياء البحرية من ويتسونديس، أستراليا، على حسابه في إنستغرام صورة مذهلة تظهر الحفرة الزرقاء، لقيت تفاعلا كبيرا، وكتب ” لقد سبق للجيولوجيين أن تحدثوا عن هذه الحفرة.. للوصول إليها كان علينا قضاء الليل كله في الطريق.. كان ذلك جيدا في نهاية المطاف.. يستحق العناء ” .

والحيّد المرجاني العظيم يقع بالقرب من ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا ويمتد لمسافة 2300 كيلومتر ويعتبر أكبر حيّد طبيعي على وجه المعمورة.