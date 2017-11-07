العابد يسافر إلى فرنسا غدا لإجراء فحوصات طبية

نواف السالم(صدى):

يسافر لاعب الهلال نواف العابد، غدا غلى إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء كشف طبي، على موضع الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغاب العابد عن معسكر المنتخب السعودي الأول المقام حاليًّا في العاصمة البرتغالية لشبونة؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مباراة الهلال والشباب بالجولة التاسعة الدوري السعودي للمحترفين.

وسيجري الكشف على نواف العابد، استشاري جراحة الأوتار الضامة جيليس ريبول، لمعرفة تفاصيل الإصابة وتحديد طرق العلاج ومدة التأهيل التي يحتاجها لاعب الهلال قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.