رئيس اتحاد القدم يشكر آل الشيخ على دعم منتخب الشباب

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، عن شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على الدعم والاهتمام الذي حظي به المنتخب الوطني للشباب خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الدمام.

وقال: ” أنا سعيد جداً بصدارة المجموعة عبر الفوز في المباراتين الماضيتين لكنني سعيد أكثر لأننا شاهدنا مستوى فنياً عالياً وانضباطية رائعة وروحاً قتالية لافتة، وهذا يؤكد وجود عمل فني وإداري مميز، وهو ما يرفع من سقف آمالنا بالوصول للنهائيات الآسيوية عبر الفوز غداً وتحقيق صدارة المجموعة على الرغم من أننا سنلعب بفرصتين ” .

ودعا عزت لاعبي المنتخب إلى احترام المنتخب اليمني حتى وهم يلعبون بفرصتي التعادل والفوز. مشدداً على أن منتخب اليمن قدم مستوى جيداً في مباراتي تركمانستان والهند الماضيتين. ولا زال يملك حظوظاً كبيرة للتأهل.