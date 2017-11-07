إزالة تعد على مخطط تابع لـ ” الإسكان ” في القريات

علي العنزي(صدى):

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القريات مزرعة حديثة الإنشاء بلغت مساحتها الإجمالية ستمائة ألف متر مربع 600000م، لتعديها على مخطط الأندلس التابع لوزارة الإسكان الواقع جنوب شرق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عبدالله بن صالح الجاسر، محافظ القريات.

كما أزالت اللجنة ساتراً ترابياً عقم جنوب القريات بلغت مساحته الإجمالية مائة وستين ألف متر مربع 160000، وبذلك تكون المساحة الإجمالية لتلك المواقع ثمانمائة وخمسة وعشرين ألف متر مربع 825000م .