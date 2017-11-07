واشنطن تطالب بمعاقبة إيران عقب إطلاق الحوثي صاروخاً على الرياض

واشنطن(صدى):

دعت الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاكات قرارات دولية، وذلك حول إمدادها للمليشيات الحوثية في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية.

وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن المعلومات التي كشفت عنها السعودية، أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو الماضي إيراني من طراز ” قيام ” التي لم تكن موجودة في اليمن، وأن الصاروخ الذي أسقطته السعودية السبت قد يكون إيراني المنشأ.

وذكرت السفيرة الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني انتهك قرارين لمجلس الأمن بشأن اليمن وإيران، بتقديمه الأسلحة إلى الحوثيين، مطالبة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحميل النظام الإيراني مسؤولية هذه الانتهاكات.

ويؤكد الفحص الدقيق لحطام هذه الصواريخ دور النظام الإيراني في تصنيع هذه الصواريخ وتهريبها إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن بهدف مهاجمة المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.