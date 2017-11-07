طفل يتعرض لعنف جسدي على يد أحد ذويه وحالته حرجة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تعرض طفل في محافظة حقل بتبوك، لعنف جسدي على يد أحد ذويه يبلغ من العمر 30 عاماً، وكشفت التقارير الطبية عن وجود مجموعة من الكدمات الكبيرة على وجه الطفل من جهة اليسار مع العين وكدمتين على اليد اليسرى من العضد والمرفق مع وجود جروح في مقدمة الرأس وفِي البطن نتيجة تماس كهربائي.

من جانبه، وجّه مدير وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك فهد عبدالكريم الزهراني، الفريق التنفيذي لوحدة الحماية، بمباشرة البلاغ.

وقال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك: تمت مخاطبة شرطة المحافظة لاتخاذ اللازم إزاء هذه القضية الجنائية، كما خاطبنا مستشفى حقل لتزويد الوحدة بشكل عاجل بتقرير طبي عن حالة الطفل ووضعه الصحي.

وأضاف الفرع: تمت مخاطبة منسوبي فرع الوزارة بوحدة الخدمات الاجتماعية الشاملة بمحافظ بحقل من أجل سرعة الانتقال ومقابلة الحالة والاطمئنان على الوضع الصحي للطفل وأخذ إفادته ومقابلة جميع أفراد الأسرة وتقييم وضع الأسرة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتقديم تقرير شامل عن الطفل وأسرته.

وأردف: بعد الانتقال إلى قسم الشرطة ومقابلة الشخص المعتدي على الطفل، ذكر أنه يعاني من مرض القولون العصبي وأن الطفل كان يؤذيه بشكل مستمر مما جعله يعتدي عليه بالضرب.

وتابع فرع الوزارة بالمنطقة: سنواصل الاطمئنان على حالة الطفل من خلال وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك واستكمال جميع الإجراءات وفق نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ولائحتهما التنفيذية.