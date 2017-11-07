بالفيديو.. المفتي يقدم التعازي والمواساة في وفاة الأمير منصور بن مقرن

نايف السالم(صدى):

قدم سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التعازي في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز؛ إثر تحطُّم طائرة مروحية كانت تقلُّه ومرافقيه.

وقال في مستهل حديثه في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى: حادث منصور بن مقرن -غفر الله له- أصاب المسلمين في شيء من الضرر، ليكشف حال المواطنين وشكاواهم ومطالبهم، فرفع الله قدره ونرجو أن يكون في جهاد لأنه كان في سعي الخير وعمل الخير، ونرجو أن يكون كفارة لذنوبه ويربط على قلب أبيه وأمه وأن يرزقهم الصبر والسلوان.