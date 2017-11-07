خيانة زوجية وراء هبوط اضطراري لطائرة قطرية في الهند

نيودلهي(صدى):

تسببت امرأة إيرانية، في هبوط طائرة تابعة للخطوط القطرية اضطراريا، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها لها من خلال رسائل على هاتفه الجوال.

واكتشفت المرأة، التي كان في طريقها مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية، أنه يتواصل مع نساء أخريات، مما جعلها تثور في وجهه وعليه شرعت في ضربه وفي النهاية قرر قائد الطائرة الهبوط بشكل اضطراري إلى مدينة تشيناي في جنوب الهند.