خيانة زوجية وراء هبوط اضطراري لطائرة قطرية في الهند
تسببت امرأة إيرانية، في هبوط طائرة تابعة للخطوط القطرية اضطراريا، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها لها من خلال رسائل على هاتفه الجوال.
واكتشفت المرأة، التي كان في طريقها مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية، أنه يتواصل مع نساء أخريات، مما جعلها تثور في وجهه وعليه شرعت في ضربه وفي النهاية قرر قائد الطائرة الهبوط بشكل اضطراري إلى مدينة تشيناي في جنوب الهند.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههه😊قفطته جو😁😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22311 ] نشر منذ 5 دقائق
قال لزوجته وهم في المطار :
البسي عبايه واسعة شوي
قالت: فديت اللي يغار علي
قال: لا اغار ولا شي بس طبقات كرشك كأنها حزام ناسف لا تورطينا مع التفتيش ويأخرونا 😂