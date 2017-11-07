غدًا.. ” الأولمبي ” يواجه الصين في افتتاح الدورة الدولية

نواف السالم(صدى):

يلتقي غدا الأربعاء، المنتخب الوطني الأولمبي، الصين في أولي مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها بدعوة من الاتحاد الصيني لكرة القدم، إلى جوار منتخبات الصين، والمكسيك، وكوريا الشمالية خلال الفترة من 8 – 12 نوفمبر المقبل.

وكان المنتخب الأولمبي اختتم تحضيراته للقاء بحصة تدريبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة دويون، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغالي، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا تكتيكيًا.