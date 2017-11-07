المجلس الإسلامي الشيعي بلبنان: نؤيد المملكة في مواجهة إيران

بيروت(صدى):

أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي الشيعي في لبنان، محمد علي الحسيني، تأييده ووقوفه بجانب المملكة في مواجهة الخطر الإيراني.

وقال الحسيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: ” باسم ‫المجلس الإسلامي العربي، والذي يمثل مرجعية شيعة العرب، نعلن تأييدنا ووقوفنا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة إيران ” .

‫وأضاف في تغريدة أخرى: ” مشروع إيران في لبنان: إبعاده عن محيطه، تبديل هويته العربية، استخدامه منصة لاستهداف الأمن القومي العربي ” مضيفًا: “‫ واجبنا مقاومة مشروع إيران ” .

وأتى هذا التصريح على خلفية للتطورات التي رافقت إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على العاصمة الرياض وذلك بهدف إصابة مطار الملك خالد الدولي الذي عدته المملكة عملا حربيا من جانب إيران كونها الدولة التي تقف خلف هذا الاعتداء.