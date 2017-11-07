خطوات لحياة سعيدة

إذا كنت تريد أن تعيش في سعادة دائمة

من غير أن يعكر صفو تلك السعادة شيء

فعليك بقتل هؤلاء الخمسة:

الأول

الفراغ والوحدة

عندما يشعر الإنسان بالوحدة تتداخل عليه الأفكار

وتتشابك عليه الأمور فيتعكر مزاجه بالغالب

وفي هذا الوقت بالذات تفكيره يزيد من شدة تعقيده وشعوره بالكآبة الغامضة

فالوحدة إذا اقترن معها السلبية في التفكير فهي قاتله فاقتلها.

إلا في حالة واحدة وهي الوحدة مع الله سبحانه وتعالى لمحاسبة النفس

وتهيئتها لتقبل أمور الحياة الطارئة والمتغيرة

ففي هذه الحالة فقط انصح بالوحدة.

الثاني

الأحزان والهموم

إن كنت تحمل من الأحزان جبال ومن الهموم مثلها

فتذكر بأنك تؤجر على ذلك إن صبرت واحتسبت

فاقتل الحزن المميت الذي يحثك على البكاء دائماً بسبب ومن دون سبب.

الثالث

الكبرياء والعلو

إذا وجدت نفسك ذو منصب وذو حسب ونسب عريق ومن عائله ثرية

فتذكر أخوانك الفقراء المحتاجين إليك فإن كنت تراهم مجرد فقراء

ويستحقون المعاناة التي هم بها

لتبقى أنت الأغنى والأهم في هذا العالم فكبرياؤك وعلوك

هنا قاتلين لك فاقتلهم.

الرابع

الأنانية والغرور

تكبير الصورةتصغير الصورة …

كلمتان لمعنى واحد !!!

الغرور هو نهاية الشخص فاحذره

والأنانية نهاية النهاية

فكن حذراً وتذكر أن الإيثار أجمل عطاءٍ إن كنت تملكه

فإن لم يكن فتعلمه واقتل الأنانية والغرور.

الخامس

الحقد والحسد

نارين كل منهما أشد من الأخرى

فالحقد شيء دفين في القلب يتولد بالتصرفات وبالتعامل مع الناس

إنه شر ونار تهلك صاحبها فحاول التخلص منها بشتى الطرق

الحقد قاتل لصاحبه فاقتله.

أما الحسد فهو مرض عضال يجبر صاحبه على الموت البطيء

فهو لا يرتاح برؤية غيره سعيداً ومتنعماً

بل يريد كل شيء لنفسه فقط!!!

إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف …

يا الله