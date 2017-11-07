الإسكان تعلن سعر إسكان ” بيش ” بفارق الضعف عن ” ثادق “

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، عن سعر وحدات مدينة بيش، الذي تجاوز أربعمائة ألف ريال، في مفارقة ضخمة بين سعره مع إسكان ثادق الذي تم تحديد سعره بـمائتي ألف ريال فقط.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت المستفيدين من الدعم في سكان بيش لاستكمال ‏إجراءات المعاينة والحجز بقسط ميسر يبدأ من 1492 ريالاً، بمبلغ إجمالي 447,665 ريالاً، فيما كان ينتظر المتضررون من أراضي المدينة الاقتصادية من وزارة الإسكان تنفيذ أمر ملكي بالاستفادة من الإسكان في بيش ليصبح الحلم صعباً أمام هذا الرقم.

وانتقد عشرات من المترقبين سعر وزارة الإسكان مطالبين بتخفيضه وتسويته بمشاريع أخرى، في مناطق أخرى، مؤكدين أن وزارة الإسكان لم تضع في حسبانها تقريراً رسمياً صدر قبل فترة وجيزة يثبت أن منطقة جازان أغلى مناطق المملكة معيشةً، مشيرين إلى أن غلاء المعيشة لم يمكنهم من البناء أو شراء منازل فكيف تواجههم بأسعار كهذه لفلل محدودة المساحة؟!.