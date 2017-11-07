بورنموث يتصدر قائمة الأكثر ركضا في الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد الأخير

ماجد محمد(صدى):

تصدر بورنموث إحصائية الفرق الأكثر ركضاً في هذا الموسم، حيث قطع لاعبوه 1255.8 كيلومتراً، ثم حل وست بروميتش في المركز الثاني 1246.8، ثم توتنهام 1245.8، ثم واتفورد 1241.3 ثم بيرنلي 1237.9 كيلومتراً.

وأتى آرسنال في المركز السادس 1236.6 كيلومتراً، يليه 1233.9، وجاء مانشستر سيتي في المرتبة التاسعة 1225.1 كيلومتراً.

وفي النصف الثاني من الجدول، حل ليفربول في المركز الحادي عشر بمسافة 1217.4 كيلومتراً، في حين تذيل مانشستر يونايتد جدول الترتيب حيث ركض لاعبوه 1162 كيلومتراً.