مدرب المرينجي السابق: سقوط ريال مدريد ” طبيعي “

نواف السالم(صدى):

قال المدرب الألماني السابق، لريال مدريد بيرند شوستر، أن تراجع مستوى هذا الموسم لم يفاجئه، لأنهم خططوا للموسم اعتمادا على أداء الفريق في كأس السوبر.

وقال شوستر في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، أن رحيل موراتا أثر على الفريق طوال الموسم، لكن أرى أن أمام زيدان خيارات أخرى للمضي قدما عندما لا تعمل الأمور ” .

جدير بالذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم بشكل سيء حيث يبتعد عن صدارة بفارق 8 نقاط عن برشلونة، كما تعرض لهزيمة مدوية ضد توتنهام (1ـ3) في دوري أبطال أوروبا.