تير شتيجن يتصدر قائمة أفضل حراس المرمى في الدوريات الكبرى

ماجد محمد(صدى):

تصدر مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، قائمة أفضل حراس المرمى على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، هذا الموسم بتلقي شباكه 4 أهداف فقط في 11 مباراة في الليجا، بنسبة تصديات هي الأعلى بـ 87.1%.

وجاء في المركز الثاني، حسب التقرير الذي أعدته صحيفة آس الإسبانية، ديفيد دي خيا الحارس الإسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بتلقي شباكه لخمسة أهداف، بنسبة تصديات 86.4%.

وحل يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث بتلقي شباكه 6 أهداف بنسبة تصديات 86.2% ثم أليسون حارس روما الإيطالي 7 أهداف بنسبة تصديات 84.1%.