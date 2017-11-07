تير شتيجن يتصدر قائمة أفضل حراس المرمى في الدوريات الكبرى
تصدر مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، قائمة أفضل حراس المرمى على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، هذا الموسم بتلقي شباكه 4 أهداف فقط في 11 مباراة في الليجا، بنسبة تصديات هي الأعلى بـ 87.1%.
وجاء في المركز الثاني، حسب التقرير الذي أعدته صحيفة آس الإسبانية، ديفيد دي خيا الحارس الإسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بتلقي شباكه لخمسة أهداف، بنسبة تصديات 86.4%.
وحل يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث بتلقي شباكه 6 أهداف بنسبة تصديات 86.2% ثم أليسون حارس روما الإيطالي 7 أهداف بنسبة تصديات 84.1%.
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