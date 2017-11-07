الرئيس اللبناني يلتقى مسئولين بارزين لبحث استقالة الحريري

بيروت(صدى):

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل ورئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود ورئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي السابق الرئيس حسين الحسيني ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.

يأتي هذا ضمن سلسلة لقاءات تشاورية مع قيادات وشخصيات رسمية وسياسية وحزبية لبنانية، بدأها عون لبحث نتائج إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من خارج لبنان، وسبيل الخروج من الأزمة.

وتسيطر أجواء الترقب والقلق في لبنان، بعد استقالة الرئيس الحريري.

ويتريّث الرئيس عون في اتّخاذ موقف من الإستقالة إلى حين عودةِ الحريري إلى بيروت.