بالصور.. أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد

نايف السالم(صدى):

تطلق أمانة محافظة جدة، الاثنين المقبل، المزاد العلني لمخطط ” السعيد ” ، بمساحة 4 ملايين متر مربع ويستمر على مدى يومين ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم .

وأوضح خالد بن عبدالعزيز الغامدي، رئيس طائف العقار بمحافظة جدة، أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سيشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأضاف انه تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع مشيراً إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاماً بعد عام والذي تدلل عليه نسبة الصناديق العقارية وبناء الشراكات من أجل التطوير العقاري وما تتمتع به مدينة جدة من موقع متميز بكونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة من المشاريع الكبيرة .

من جهتهم ثمن المواطنون هذا العمل الرائد والدور البارز الذي تبذله أمانة محافظة جدة والمتمثل في إقامة المزاد العلني العقاري والذي يرسخ من واجبها الوطني تجاه سكان جدة والمتمثل في تمكينهم من شراء الأراضي عبر المزاد العلني بعد أن كانت عملية البيع في هذا الموقع موقوفة لمدة تجاوزت الـ 29 عاماً بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة .

وأشادوا بتكوين اللجنة المختصة المكونة من وزارة الداخلية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وفق الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/10/1432هـ حيث جاء الإفراج بناءً على توصيات اللجنة بالإفراغ للذين تضرروا من إيقافه وسبق وأن اشتروها من ملاك المخطط في وقت سابق حيث يتم الإفراغ لهم من قبل الجهة المختصة بعد التأكد من صحة المبايعة شرعاً ومن المستندات اللازمة لذلك .