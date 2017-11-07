الخميس والجمعة.. عرض مسرحية ” سيبوني أغني ” في مركز الملك فهد بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

تنطلق فعاليات المسرحية الكوميدية ” سيبوني أغني ” بعرضين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يومي الخميس والجمعة الموافق 9 -10 نوفمبر، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

يليها الأسبوع القادم أربعة عروض بملاهي الشلال في جدة خلال الفترة 15 – 18 نوفمبر.

وتأتي المسرحية من بطولة نجم الكوميديا في العالم العربي الكبير سمير غانم، بالإشتراك مع الفنانين طلعت زكريا وطارق الأبياري، كما ويبدأ العرض المسرحي الساعة 7:30 مساءً ويستمر لمدة ساعتين.

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