إنشاء مدرسة لتعليم القيادة في حرم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

نايف السالم(صدى):

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز مع الإدارة العامة للمرور بجدة، اتفاقًا علي إنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل حرم الجامعة، وذلك وفقا للموصفات والمعايير الدولي.

ويأتي إعلان جامعة المؤسس لإنشاء مدرسة تعليم القيادة كثاني جامعة سعودية، بعد إعلان جامعة نورة في الرياض على فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة في مطلع أكتوبر الماضي، بعد الأمر الملكي الذي سمح بقيادة المرأة للسيارة اعتبارا من يونيو 2018.