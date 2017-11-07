الهلال يسدد للاتفاق آخر دفعة في صفقة كادش الشهر المقبل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال لاعب الاتفاق السابق حسن كادش إلى الهلال، سيكون سيكون موعدها نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وحصل نادي الاتفاق على مبلغ 6.5 مليون ريال مقابل تنازله عن اللاعب، بالإضافة إلى إعارة اللاعب أحمد شراحيلي، ويأتي انتظار نادي الاتفاق لباقي الدفعة من أجل تسيير أموره خلال فترة الانتقالات الشتوية وتسليم رواتب العاملين فيه.

الجدير بالذكر أن كادش انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية هو وزميلة كنو من الاتفاق إلى الهلال.