أغنية جديدة بعنوان ” قولوا لقطر “

أماني الغامدي(صدى):

قدم عدد كبير من الفنانين الخليجيين، أغنية جديدة من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد، تتحدث عن الأزمة الخليجية.

وشارك في الغناء حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضه المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

رسالة من فناني الخليج.. #قولوالقطر لا توصل لحد الخطر#خيانةقطر#فشل قطر#قطع العلاقات مع_قطر.