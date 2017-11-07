حقوق الإنسان العراقية تطالب بضمانات لحماية النازحين العائدين لديارهم

بغداد(صدى):

أعلنت عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية وحدة الجميلي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إرغام النازحين العراقيين بالعودة إلى ديارهم ، ما لم تكن هناك ضمانات لحمايتهم خلال عودتهم.

وقالت الجميلي، إن المطالبات المتكررة للسياسيين العراقيين بضرورة إرغام النازحين على العودة إلى مناطقهم المحررة من قبصة تنظيم داعش الإرهابي، هي مطالبات غير مقبولة ومنافية لحقوق الإنسان ” .

وأوضحت أن ” أغلب النازحين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، يمتلكون عداوات وخصوم، أو أنه تم تدمير منازلهم نتيجة العمليات العسكرية خلال تحرير ديارهم، داعية الحكومة العراقية إلى إعطاء ضمانات حقيقية لحمايتهم عشية عودتهم إلى منازلهم، وتعويض النازحين الذين دمرت منازلهم ” .