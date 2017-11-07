جمعية الأطفال المعوقين بمكة تنظم حفل ” اليوم العالمي للطفولة “

حسين العلي(صدى):

نظمت جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة إحتفال لأطفال المركز بمناسبة ( اليوم العالمي للطفولة ) بحضور أطفال القسم التعليمي وعددهم 62 طفل و طفلة ( 31 بنات – 31 أولاد ) الذين قد رافقتهم أمهاتهم ومنسوبات المركز .

ومشاركة كل من : ( مركز مملكة المرأة للعناية ، و بيرفكت شيف للضيافة ، تقنية ازار للدعاية والإعلان ، وروائع البالون للديكور ، وفتافيت السكر للحلويات. وقد بدأ اليوم باصطفاف الأطفال الى عدة مجموعات ، وعمل نشاط ترفيهي / تعليمي لتوعوية الأطفال بكيفية العناية والنظافة الشخصية ، والشرح لهم بطريقة عملية مبسطة .

وتم عمل لهم جلسات للعناية بالشعر والجسم و الأظافر ، و ذلك بهدف تعليم الطفل كيفية الاهتمام بالنظافة الشخصية ، وذلك ضمن الوحدات التعليمة المقدمة لهم ، وهي وحدة ( أنا وجسمي ) . ويهدف هذا النشاط الى : تعليم الأم و الطفل كيفية الاهتمام بالنظافة و العناية اليومية . وتسليط الضوء على دور الجمعية في تكامل الخدمات المقدمة ، تجاه الأطفال المعوقين وأسرهم . بغرض توسيع مداركهم ، وزيادة خبراتهم التعليمية و المعرفية .

وفي الختام: قامت مملكة المرأة للعناية بتوزيع هدايا للبنات و الأولاد من ساعات وأقلام وإكسسوارات للشعر ، كما قاموا بتقديم هدايا عينية وخصم دائم لمنسوبات المركز، متمنين أن تكلل جهود القائمين على هذا الصرح الخيري بالتوفيق والنجاح .

وأفاده مديرة مركز الجمعية أ.سلاف حجازي بأن .. كثير ما يصيب الطفل بالملل سريعاً. فالطفل الذي لا يشاهد سوى المنزل والسيارة والشارع والسوبر ماركت، هو في حاجة ماسة لرؤية غير تلك المشاهد اليومية. فهناك ثمة عالم مثير آخر يجب مشاهدته. فالتجديد ضروري حتى للأطفال. لذا يستوجب على الوالدين إخراجهم إلى الأسواق والمدينة والمتنزهات والحدائق العامة ومدينة الألعاب والشاطئ والمزارع وغيرها من حين لآخر، وخاصة في الإجازات والعطلات، بما يتيح للطفل التعرف على البيئة والعالم المتنوع من حوله، فمن خلال ذلك سيرى ويسأل ويستفسر ويتفاعل ويزداد خبرات ومهارات ومعارف جديدة في كل مرة، فضلا عن كسر حالة الملل والسكون عنده.