المقاطعة العربية تكبد الخطوط القطرية أول خسائر في تاريخها

طلال الضوي(صدى):

توقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تكبد خسائر بالسنة المالية حتى نهاية مارس 2018، بسبب المقاطعة العربية المفروضة، على قطر، لتعنتها تجاه الالتزام بحسن الجوار الخليجي، وبتأثير المقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر المستمرة منذ يونيو الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن الخطوط القطرية تتوقع تسجيل خسارة للسنة المالية التي ستنتهي مع نهاية الربع الأول من العام المقبل. ويعكس هذا التطور مدى التأثر البالغ، من الأزمة التي كبدت الخطوط القطرية فقدان أكثر من ثلث حجوزاتها خلال الفترة الأولى من المقاطعة.