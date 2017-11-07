مأدبة عشاء ترامب في كوريا الجنوبية بها صلصة عمرها 3 قرون
أعدت كوريا الجنوبية مأدبة عشاء لضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدمت خلالها طبق من السمك المفضّل لديه مع صلصة صويا مصنوعة قبل 360 عاما.
والصويا من المكوّنات الأساسية للمطبخ في هذا البلد، وهي تُخمّر في بعض الحالات لعقود طويلة وأحيانا لقرون، ويباع اللتر الواحد منها بعشرات آلاف الدولارات.
ومن الأطباق المقررة في مأدبة سيول أسماك من منطقة بحرية متنازع عليها بين كوريا الجنوبية و اليابان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37480 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي بس الصلصه اللي معتقه ,,؟؟
,, يعني مافيه شي ثاني معتق ,,؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21418 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21418 ] نشر منذ 1 ساعة
خويس معتق
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
تحصلوها مجبخه وريحتها طالعه ومليانه فطريات وعيال الفطريات كمان تزوجوا بالصلصه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21418 ] نشر منذ 1 ساعة
خويس معتق حلاة الدنيا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 1 ساعة
ياطول عمر هاالصلصه😁😊
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني الاسماك الي من منطقه متنازع عليها لها طعم ثاني
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37480 ] نشر منذ 58 دقيقة
صار لها اكثر من 360 عام ..!!! يمكن اللي صنعها مات واخرثت عظامه ,,
,, والله اعلم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21418 ] نشر منذ 52 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22311 ] نشر منذ 45 دقيقة
يقول سعدنا بتناول الشاي معكم
ونتطلع لطعام العشاء ف البيت الأزرق🤔
الي يسمعه يقول جاي من مجاعة🤗🤗🤗