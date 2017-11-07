  • الثلاثاء 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مأدبة عشاء ترامب في كوريا الجنوبية بها صلصة عمرها 3 قرون

مأدبة عشاء ترامب في كوريا الجنوبية بها صلصة عمرها 3 قرون

مأدبة عشاء ترامب في كوريا الجنوبية بها صلصة عمرها 3 قرون
سول(صدى):

أعدت كوريا الجنوبية مأدبة عشاء لضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدمت خلالها طبق من السمك المفضّل لديه مع صلصة صويا مصنوعة قبل 360 عاما.

والصويا من المكوّنات الأساسية للمطبخ في هذا البلد، وهي تُخمّر في بعض الحالات لعقود طويلة وأحيانا لقرون، ويباع اللتر الواحد منها بعشرات آلاف الدولارات.

ومن الأطباق المقررة في مأدبة سيول أسماك من منطقة بحرية متنازع عليها بين كوريا الجنوبية و اليابان.


الوسوم:, , ,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37480 ] نشر منذ 2 ساعتين

هي بس الصلصه اللي معتقه ,,؟؟

,, يعني مافيه شي ثاني معتق ,,؟؟

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة

تحصلوها مجبخه وريحتها طالعه ومليانه فطريات وعيال الفطريات كمان تزوجوا بالصلصه

[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني الاسماك الي من منطقه متنازع عليها لها طعم ثاني

[ عدد التعليقات: 37480 ] نشر منذ 58 دقيقة

صار لها اكثر من 360 عام ..!!! يمكن اللي صنعها مات واخرثت عظامه ,,

,, والله اعلم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *