مأدبة عشاء ترامب في كوريا الجنوبية بها صلصة عمرها 3 قرون

سول(صدى):

أعدت كوريا الجنوبية مأدبة عشاء لضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدمت خلالها طبق من السمك المفضّل لديه مع صلصة صويا مصنوعة قبل 360 عاما.

والصويا من المكوّنات الأساسية للمطبخ في هذا البلد، وهي تُخمّر في بعض الحالات لعقود طويلة وأحيانا لقرون، ويباع اللتر الواحد منها بعشرات آلاف الدولارات.

ومن الأطباق المقررة في مأدبة سيول أسماك من منطقة بحرية متنازع عليها بين كوريا الجنوبية و اليابان.