فني طائرات يودع عائلته بصورة قبل تحطم مروحية عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فني الطائرات عبدالله حدادي، أرسلها لوالدته وأقاربه قبيل تحطم طائرة، الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، ويتوفي هو وجميع ركاب الطائرة.

كان عبدالله حدادي، أخبر والدته بعض أقاربه بأنه سيكون مع نائب الأمير في جولته، وودعهم بالصورة الأخيرة له قبل الصعود للطائرة، وظل يتواصل مع والدته وأقاربه عبر ” سناب شات ” في نفس اليوم أثناء تحليق الطائرة في الجو قُبيل سقوطها.