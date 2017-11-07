فني طائرات يودع عائلته بصورة قبل تحطم مروحية عسير
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فني الطائرات عبدالله حدادي، أرسلها لوالدته وأقاربه قبيل تحطم طائرة، الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، ويتوفي هو وجميع ركاب الطائرة.
كان عبدالله حدادي، أخبر والدته بعض أقاربه بأنه سيكون مع نائب الأمير في جولته، وودعهم بالصورة الأخيرة له قبل الصعود للطائرة، وظل يتواصل مع والدته وأقاربه عبر ” سناب شات ” في نفس اليوم أثناء تحليق الطائرة في الجو قُبيل سقوطها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهم الله جميع😢
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37480 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمهم ويحسن عزاء اهاليهم ,, آمين ,,